泰国警方调查曼谷爆炸案进展缓慢 抱怨设备不好

路透曼谷8月23日（记者 Aukkarapon Niyomyat） - 泰国曼谷爆炸案发生近一周后，当局在确定嫌疑人或作案动机上似乎没有进展，警方周日称，缺乏现代化的设备影响他们的调查。

最有力的证据似乎是一名年轻男子在爆炸前留下背包的监控视频，他乘坐摩托出租车离开。

当局发布的有关嫌疑人外表、可能的从犯数量和外国人介入可能性的声明令人费解，有时自相矛盾。

泰国警察总长Somyot Poompanmuang称，在取得进展，但缺乏设备是个问题。

“我们没有现代化的工具支持我们的工作……我们在技术和数据方面遇到困难，”他对记者们说道。“我们需要等待海外的合作，用该设备来提供帮助。”

警方还在调查另外一段监控视频，寻找有关周二发生的小规模爆炸嫌疑人的线索。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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