泰国海军将一艘载有移民的木船拖向大海 该船驶向印尼

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Amy Sawitta Lefevre

路透曼谷5月15日 - 泰国政府广播电台周五报导称，一艘载有约400名移民的船被泰国海军拖向大海，该船正驶向印尼。

印尼军方发言人周五晚些时候称，印尼海军禁止一艘载有数百名移民的船进入印尼海域。

不清楚印尼拒绝进入其海域的船与泰国海军拖向大海的船是不是同一艘船。

很多移民乘坐这样的船漂浮在东南亚海域，由于各国政府不让他们登陆，他们无处可去，尽管联合国要求救援他们。

联合国曾警告称，情况可能发展为“大规模人道主义灾难”。

这艘被泰国海军拖向大海的木船是周四在安达曼海域丽贝岛被发现的，几百名移民待在甲板上，包括儿童。

泰国海军官员Veerapong Nakprasit表示，泰国当局修复了该船的引擎，向船上人员提供了食物、水和药物，随后在周五清晨将该船拖入大海。“船上人员不想到泰国来，因此我们向他们提供了食物、药物、燃料和水。”

“我们尽到了人道主义责任。他们想前往第三国。他们不想来泰国，因此我们让他们走自己的路。这不是拒绝入境，因为这些人想离开。”（完）