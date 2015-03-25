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时事要闻 | 2015年 3月 25日 星期三 18:02 BJT

泰国旅游巴士发生车祸 3名中国游客丧生

路透曼谷3月25日 - 泰国警方周三称，泰国南部一辆旅游巴士发生车祸，3名中国游客死亡，另外有15人受伤。

警方负责人Chollada Chokdeesrijun对路透称，18名中国游客搭乘该巴士从普吉岛一个酒店前往码头，乘船前往Pha Nga岛。

Chollada称司机在一个弯道处失去控制，并称车祸中不涉及其他车辆。

幸存者正在普吉岛的医院接受治疗。司机受了轻伤，被扣留在当地警察局。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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