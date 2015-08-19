泰国警方正在搜寻曼谷爆炸案的从犯

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷8月19日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国当局周三称，正在搜寻曼谷爆炸案的从犯；主要嫌疑人是一名男子，监控录像显示他在事发地点留下了背包。
“我们怀疑他是主犯，”泰国警察局发言人Prawut Thawornsiri说道。这名男子身穿黄色体恤衫，监控视频在社交网络上被疯传。
“我们也在寻找其他与爆炸有关的嫌疑人。这样的袭击往往不是一个人单独策划的，”他说道。
泰国政府称，周一晚间在曼谷发生的爆炸案目的是破坏泰国经济；泰国经济高度依赖旅游业。
尚未有人声称对该事件负责。爆炸导致22人丧生，其中近一半为外国人，超过120人受伤。
周二曼谷人心惶惶，有人从一座桥上扔下小型爆炸装置，爆炸后激起的水柱冲上天空，所幸无人受伤。
泰国政府发言人Werachon Sukhondhapatipak称，周一和周二的爆炸有相似之处，都是TNT爆炸，但当局还未把两起爆炸联系在一起。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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