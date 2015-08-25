泰国警方询问曼谷爆炸案嫌犯所乘出租车的司机

路透曼谷8月25日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat） - 泰国警方周二询问了一名出租车司机，曼谷爆炸案主要嫌疑人可能乘坐其出租车离开案发地域。

警方周一称，追捕嫌疑人的线索中断，他们不清楚主要嫌疑人是否仍在泰国。

警方拥有的主要证据是一段不清晰的监控视频，视频显示一名身穿黄色体恤衫的男子在爆炸现场留下了一个背包。

视频中这名嫌疑人乘坐一辆摩的离开爆炸现场，随后被认为换乘了一辆出租车。

这辆出租车的司机在被警方询问前接受了记者的采访，称他载了一名“说泰国语但有外国口音”而且看起来像外国人的男子，这样的描述符合上周发放的警方拘捕令。

他将这名男子从曼谷中心商业区的主要大道Rama IV路载到了曼谷主要的火车站Hua Lamphong附近。

“他说泰国语，但有外国口音。我觉得他不是泰国人。他和视频里的男子是同一个人。”这名要求匿名的司机说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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