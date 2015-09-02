泰国警方称曼谷爆炸案的侦破取得重大进展

路透曼谷9月2日（记者 Pracha Hariraksapitak/Pairat Temphairojana） - 泰国警方周三称，寻找曼谷爆炸案主犯的努力取得重大进展，一名被逮捕的男子承认曾在8月17日爆炸现场附近，指纹显示他与爆炸嫌疑人所在的房间有关。

这名男子周二在距离柬埔寨边境不足一公里的地方被逮捕，他对警方称，自己不是实施爆炸的人，但爆炸当晚他在案发的地区。

“嫌疑人否认是正常现象，但我们仍需要继续调查，”泰国警察副总长Chakthip Chaijinda对记者们说道。

“目前案件已经取得约70%的进展。”

这名嫌疑人肯定与爆炸案有关，他与周六被捕的另外一名男子都曾在曼谷Nong Chok地区呆过。周六被捕男子的住处发现很多假护照、TNT和C4等。

警方发言人Prawut Thawornsiri称，在该房间的爆炸物上发现了这名最新嫌疑人的指纹。

“这名男子……可能是将炸弹带出房间或是将炸弹带往事发地的人，”Prawut在电视上说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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