泰国兰实大学发现学生在考试中使用高科技手段作弊

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透曼谷5月10日 - 泰国兰实大学发现一些学生使用智能手表和隐藏在眼镜中的摄像头在入学考试中作弊，被迫取消了考试。
兰实大学校长Arthit Ourairat在他的Facebook页面分享了作弊工具的照片，称学校取消了5月7日和8日举行的医学院相关入学考试。
当地媒体援引官员报导称，三名学生被兰实大学列入黑名单。此次作弊包括代理人利用眼镜中隐藏的摄像头拍摄考卷。
官员们称，代理人在考试开始45分钟后交卷离场，随后将考题发给了另外一些人，这些人将答案通过智能手表发送给仍在考场内的考生。
“他们将答案发给了那些想进入医学院的学生，”兰实大学官员Nares Pantaratorn周一对泰国电视台说道。
该大学将考试时间改为5月31日至6月1日。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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