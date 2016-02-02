泰国公共卫生部称泰国无需担忧寨卡病毒

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透曼谷2月2日 - 泰国公共卫生部周二称，泰国无需担忧寨卡病毒。世界卫生组织（WHO）周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。
泰国公共卫生部的数据显示，泰国是东南亚受影响最大的国家，2012年以来平均每年出现五例感染者。
泰国今年确认了一例感染者。
上个月，台湾宣布一名来自泰国的男子感染寨卡病毒。
“泰国人无需担忧。泰国没有爆发这种病毒，”泰国公共卫生部在声明中称。
“我们已经要求所有人密切关注、并准备针对这种疾病的防御措施……泰国人无需慌张。通常情况下，感染寨卡病毒的患者会康复。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。