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时事要闻 | 2016年 2月 2日 星期二 19:02 BJT

泰国公共卫生部称泰国无需担忧寨卡病毒

路透曼谷2月2日 - 泰国公共卫生部周二称，泰国无需担忧寨卡病毒。世界卫生组织（WHO）周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。

泰国公共卫生部的数据显示，泰国是东南亚受影响最大的国家，2012年以来平均每年出现五例感染者。

泰国今年确认了一例感染者。

上个月，台湾宣布一名来自泰国的男子感染寨卡病毒。

“泰国人无需担忧。泰国没有爆发这种病毒，”泰国公共卫生部在声明中称。

“我们已经要求所有人密切关注、并准备针对这种疾病的防御措施……泰国人无需慌张。通常情况下，感染寨卡病毒的患者会康复。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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