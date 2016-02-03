泰国公共卫生部称泰国无需担忧寨卡病毒

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷2月2日 - 泰国公共卫生部周二称，泰国无需担忧寨卡病毒。世界卫生组织（WHO）周一宣布寨卡病毒为全球紧急公共卫生事件。
泰国公共卫生部的数据显示，泰国是东南亚受影响最大的国家，2012年以来平均每年出现五例感染者。
泰国今年确认了一例感染者。
上个月，台湾宣布一名来自泰国的男子感染寨卡病毒。
“泰国人无需担忧。泰国没有爆发这种病毒，”泰国公共卫生部在声明中称。
“我们已经要求所有人密切关注、并准备针对这种疾病的防御措施……泰国人无需慌张。通常情况下，感染寨卡病毒的患者会康复。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
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