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时事要闻 | 2015年 3月 31日 星期二 15:43 BJT

泰国总理请求国王批准解除戒严令

路透曼谷3月31日 - 泰国总理巴育周二称，已经请求国王普密蓬·阿杜德批准解除去年5月以来在全国实施的戒严令。

戒严令等措施禁止所有的政治集会，并赋予军方实施逮捕和拘谨的权力。

“我已经请求国王批准解除戒严令。决定权在国王陛下那里。”巴育对记者说道，并称将使用过渡宪法第44条替代戒严令。

旅游业之前曾呼吁政府解除戒严令，尤其是在旅游胜地。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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