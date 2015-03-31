泰国总理请求国王批准解除戒严令

南极洲北部发生6.8级地震 预计不会引发海啸--USGS
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透曼谷3月31日 - 泰国总理巴育周二称，已经请求国王普密蓬·阿杜德批准解除去年5月以来在全国实施的戒严令。
戒严令等措施禁止所有的政治集会，并赋予军方实施逮捕和拘谨的权力。
“我已经请求国王批准解除戒严令。决定权在国王陛下那里。”巴育对记者说道，并称将使用过渡宪法第44条替代戒严令。
旅游业之前曾呼吁政府解除戒严令，尤其是在旅游胜地。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透首尔5月10日 - 韩国新总统文在寅周三表示，他已准备好访问朝鲜，并准备在上任后很快与中国和美国就萨德系统问题进行协商。