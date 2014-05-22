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时事要闻 | 2014年 5月 22日 星期四 18:40 BJT

泰国军方首领宣布控制政府

路透曼谷5月22日 - 泰国军方首领巴育(Prayuth Chan-ocha)周四取得政府控制权，称部队需恢复秩序并推动改革；他在两天前宣布戒严。

巴育在与其他各派举行会议之后，在电视上发布了声明。

他表示，军方接管政府不会影响泰国的国际关系。(完)

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