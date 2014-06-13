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时事要闻 | 2014年 6月 13日 星期五 12:24 BJT

泰国陆军总司令巴育称将在8月前成立临时政府

路透曼谷6月13日 - 泰国陆军总司令巴育周五表示，将在8月之前成立起临时政府。

巴育在高级军官的会议上称，“会在8月前组建起政府，最迟在9月。”

5月22日泰国军队发动政变接管政府，并无流血事件发生。巴育在讲话中再次表示，至少还需一年才会举行新的大选。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)

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