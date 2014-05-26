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时事要闻 | 2014年 5月 26日 星期一 13:39 BJT

巴育将军称其已获泰国王批准担任军事委员会领导人

路透曼谷5月26日 - 泰国陆军司令巴育将军周一表示，泰国国王已经正式批准他担任军事委员会领导人。该委员会将负责治理国家。

巴育将军在电视声明中称，如果再次出现政治抗议，除了使用武力之外他别无选择。他表示打算尽快进行选举，但未给出时间框架。

泰国军方在5月20日实施戒严令，5月22日夺取政权。此前该国已经陷入持续近七个月的政治动荡。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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