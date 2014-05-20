泰国军方发布戒严令以恢复秩序 强调并非政变（更新版）

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
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路透曼谷5月20日 - 泰国军方周二宣布实施戒严，以恢复秩序。此前六个月的反政府抗议导致该国政府停止运转。
一位军方将领称，宣布戒严并不构成政变，而是为了应对日益恶化的安全形势。
“我们宣布进入紧急状态，这不是政变。由于目前局势不稳定，每天都有人互相残杀，”一位拒绝具名的将领向路透表示。
他称军队正在曼谷巡逻，并且已经控制了电视台。
“我们需要电视台配合，向人们宣布‘不要惊慌，这不是政变’，”该将领称。
5月7日，泰国宪法法庭裁定总理英拉(Yingluck Shinawatra)等人滥用权力，英拉及其九位部长下台。泰国随后就陷入了政治僵局。
本次危机是被放逐的前总理塔信(Thaksin Shinawatra)，即英拉兄长，和保皇派长达近十年的权力斗争的最新发展。这场角力已将泰国拖至衰退边缘。(完)
(编译 朱晓军；审校 郑茵)
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