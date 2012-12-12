泰国等三大产胶国将维持减少橡胶出口政策不变

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透曼谷12月12日 - 泰国政府一位高级官员周三表示,全球最大的三个产胶国已同意维持减少橡胶出口的政策不变,但觉得没有必要采取额外措施支撑胶价.
目前橡胶价格还不到2011年2月所及纪录高点的一半.为支撑胶价,泰国,印尼和马来西亚8月同意将橡胶出口减少30万吨.他们开始从10月1日起减少橡胶出口,计划实施至明年3月底.
"目前阶段我们没有任何新措施,"泰国橡胶种植援助基金办公室主管Wit Pratuckjai说."然而,我们将继续按计划减少出口."
Wit和其他官员一起参加了在泰国普吉举行的部长级会议.高级政府和行业官员齐聚一堂,讨论橡胶市场状况,并评估已实施措施是否有效或者是否需要缩减.(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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