泰国等三大产胶国将维持减少橡胶出口政策不变

路透曼谷12月12日 - 泰国政府一位高级官员周三表示,全球最大的三个产胶国已同意维持减少橡胶出口的政策不变,但觉得没有必要采取额外措施支撑胶价.

目前橡胶价格还不到2011年2月所及纪录高点的一半.为支撑胶价,泰国,印尼和马来西亚8月同意将橡胶出口减少30万吨.他们开始从10月1日起减少橡胶出口,计划实施至明年3月底.

"目前阶段我们没有任何新措施,"泰国橡胶种植援助基金办公室主管Wit Pratuckjai说."然而,我们将继续按计划减少出口."

Wit和其他官员一起参加了在泰国普吉举行的部长级会议.高级政府和行业官员齐聚一堂,讨论橡胶市场状况,并评估已实施措施是否有效或者是否需要缩减.(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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