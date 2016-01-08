确信泰国经济强劲的基本面能应对中国经济的不确定性--副总理

路透曼谷1月8日 - 泰国副总理颂吉周五表示，他相信泰国经济基本面能够应对中国经济不确定性产生的冲击。

他对记者表示，泰国央行可以把泰铢汇率维持在“适宜经济的水平”，但没有提供细节。

“中国的问题可能造成波动，并影响全球市场，但泰国的基本面仍然很强劲，”他说。(完)