确信泰国经济强劲的基本面能应对中国经济的不确定性--副总理

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透曼谷1月8日 - 泰国副总理颂吉周五表示，他相信泰国经济基本面能够应对中国经济不确定性产生的冲击。
他对记者表示，泰国央行可以把泰铢汇率维持在“适宜经济的水平”，但没有提供细节。
“中国的问题可能造成波动，并影响全球市场，但泰国的基本面仍然很强劲，”他说。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。