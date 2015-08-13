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时事要闻 | 2015年 8月 13日 星期四 13:28 BJT

泰国总理巴育证实将立即重组内阁 称将任命外部人士入阁

路透曼谷8月13日 - 泰国总理巴育周四证实，将立即重组内阁，并称他将撤换一些部长，任命外部人士入阁。

“我将适当调整部长人选，”巴育对记者表示，“将有外部人士入阁，有些部长将必须撤换。”(完)

(编译 王颖；审校 王丽鑫)

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