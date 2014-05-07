泰国宪法法庭裁定总理英拉违宪 要求其下台

路透曼谷5月7日 -泰国一法庭周三裁定总理英拉违反宪法，并称她不能再担任看守政府总理。此决定料使泰国激烈对立的紧张情势升高。

法官宣布裁定称，英拉滥用职权，2011年将该国国家安全委员会秘书长调任至另一职位，让她的亲戚因而能从该调动中受惠。

尚不清楚英拉的内阁，或2011年时调任的内阁成员，是否也会随之被迫下台。法官仍在宣读判决。

若英拉下台，其支持者可能进行街头抗议。(完)

(编译 张若琪/王翔琼；审校 杜明霞/张涛)

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