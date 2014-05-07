泰国宪法法庭裁定总理英拉违宪 要求其下台

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透曼谷5月7日 -泰国一法庭周三裁定总理英拉违反宪法，并称她不能再担任看守政府总理。此决定料使泰国激烈对立的紧张情势升高。
法官宣布裁定称，英拉滥用职权，2011年将该国国家安全委员会秘书长调任至另一职位，让她的亲戚因而能从该调动中受惠。
尚不清楚英拉的内阁，或2011年时调任的内阁成员，是否也会随之被迫下台。法官仍在宣读判决。
若英拉下台，其支持者可能进行街头抗议。(完)
(编译 张若琪/王翔琼；审校 杜明霞/张涛)
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。