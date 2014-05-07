泰国宪法法庭裁定总理英拉违宪 要求其下台

泰国一法庭周三裁定总理英拉违反宪法，并称她不能再担任看守政府总理。法官宣布裁定称，英拉滥用职权，2011年将该国国家安全委员会秘书长调任至另一职位，让她的亲戚因而能从该调动中受惠。图为泰国总理英拉。路透