泰国军方深入红衫军腹地打压异己

图为泰国曼谷以北约105公里的素攀，一名工人在用叉车运输稻米。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透泰国孔敬2月1日（记者 Aubrey Belford） - 在泰国东北的孔敬市（Khon Kaen），知名“红衫军”成员Pongpit Onlamai指着在咖啡厅一隅玩手机的一名男子。

“总有兵跟着我，”Pongpit说。“这家伙今天在这里。”Pongpit曾是一家红衫军广播电台的DJ，该广播电台在去年5月泰国发生军事政变后被关闭。

这名男子身穿便装，他一度举起手机，似乎是要拍下Pongpit的照片。

在这个泰国前总理英拉及其兄长他信的乡村据点，支持者们对泰国议会上月决定禁止英拉不得在五年内从政感到义愤填膺。

但当地红衫军人士称，军方的镇压，加上他信当前避免冲突的政策，意味着泰国几乎没有可能很快再现街头示威。过去10年，泰国街头示威频频发生，还时常伴随着暴力活动。

“军方的控制很牢固，因为他们手中有枪，”Pongpit对路透说。

泰国军方掌权并宣布实施戒严令后，他们限制民众集会，关闭了有党派倾向的媒体，以借此打压异己。据人权观察（Human Rights Watch）称，自泰国政变以来已有300余人被捕，当中包括活动人士、记者和政客。

泰国军方对他信在农村的支持基础了如指掌，他们对该国北方及东北省份一直保持警惕。

Pongpit称，在军方还政于民前，当地红衫军支持他信明显保持克制的策略。不过，泰国军政府首脑巴育并未明确表示何时还政于民。

“我们不得不先看看（亲他信）领袖的言论，然后再采取行动。”

等待正确的时机

孔敬省也许比泰国其他地方更能感到受军方的镇压。

与多数其他地方一样，军方政变的直接后果是当地的红衫军领导人被军方拘捕并签署了同意不再涉足政治的文件。

军政府任命的孔敬省省长Gumtorn Thavornstit对路透称，军政府在启动弹劾英拉程序之初就下达指示，要求该省当局严加控制异己人士。

“我觉得有人不满，但我也觉得有些人已经变得更聪明，”Gumtorn说。

红衫军团体孔敬51的主席Sabina Shah称，自政变以来当地活动人士避免集会，但英拉遭弹劾在社交媒体引发了一系列活动，当中包括活动人士在接下来几天开始穿红衫的计划。

“虽然不算多，但却是一个开始。这让人有了我们将战斗的希望，”她说。“我们不是不作为，只是在等待正确的时机。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。