反对者散布逃跑谣言 意图败坏英拉名声--英拉律师

路透曼谷2月11日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国前总理英拉的律师周三称，英拉的反对者散播谣言称英拉本月晚些时候出庭面对刑事指控前将逃往国外，试图败坏英拉的名声。

英拉2011年7月成为泰国首位女总理，2014年5月军方领导人巴育发动政变前几天英拉下台。此前反对英拉政府的曼谷街头示威持续了数月。

上个月，英拉因在泰国大米收购计划中的角色而被禁止从政五年。该计划曾让她获得农村地区很多选民的支持，但却令泰国损失几十亿美元。

英拉也因该计划而遭到刑事起诉，她的支持者称起诉意在削弱英拉家族的政治影响力。

泰国司法部长将于2月19日向最高法院提交传票，希望英拉出庭。

英拉的律师Norawit Laleng表示，尽管泰国法律并不要求英拉必须因传票出庭，英拉仍打算亲自为自己洗脱清白。

Norawit对路透称，英拉的反对者散布她将逃往国外的谣言，意在促使军方采取行动。

“如果她打算逃跑，她就不会公开要求获准出国，”Norawit说道。英拉本希望周日至2月22日前往香港。

“反对者试图编造英拉想逃往国外的谣言，败坏她的名誉。这完全是谎言。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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