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时事要闻 | 2015年 8月 18日 星期二 12:48 BJT

泰国总理称选定新内阁成员 已提交国王批准

路透曼谷8月18日 - 泰国总理巴育周二称，他已选定新内阁成员，并已提交国王批准。

“我已经提交新内阁成员名单，正在等待国王批准，”巴育告诉记者，但未透露内阁重组的日期。他也没有给出任何新内阁成员的姓名。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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