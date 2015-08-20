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时事要闻 | 2015年 8月 20日 星期四 16:36 BJT

泰国国王批准新内阁 重点放在盘活本国经济

路透曼谷8月20日 - 泰国国王周四正式批准重组后的内阁，包括新任财政部长和一位新的主管经济的副总理。目前泰国政府正想法设法扭转国内疲弱的经济形势。

据一份官方公告称，国有泰京银行(KTB.BK)前总裁阿比萨(Apisak Tantivorawong)已取代颂迈担任泰国财政部长。

政府顾问、前泰国财政部长颂吉已被委任为主管盘活经济成长的副总理。(完)

(编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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