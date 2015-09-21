泰国前总理他信让泰国红衫军暂且“装死”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透泰国乌隆9月20日（记者 Simon Webb/Pairat Temphairojana） - 自行流亡的泰国“红衫军”领导人他信向不满军方铁腕统治的追随者发出了简短的消息：暂且低调行事，不要恐慌，“装死”。
前总理他信密切关注泰国国内的动向，敦促希望其盟友重新掌权的支持者们保持耐心。
“我跟他信交谈时，他让我再装死一段时间，”红衫军领导人Kwanchai Praipana对路透称。
“他让我……等到下一次选举。届时我们将取胜。唯一的问题是选举是否会举行。”
Kwanchai表示，他一个月前和他信交谈过，但没有具体指出是如何联系的。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。