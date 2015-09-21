泰国前总理他信让泰国红衫军暂且“装死”

路透泰国乌隆9月20日（记者 Simon Webb/Pairat Temphairojana） - 自行流亡的泰国“红衫军”领导人他信向不满军方铁腕统治的追随者发出了简短的消息：暂且低调行事，不要恐慌，“装死”。

前总理他信密切关注泰国国内的动向，敦促希望其盟友重新掌权的支持者们保持耐心。

“我跟他信交谈时，他让我再装死一段时间，”红衫军领导人Kwanchai Praipana对路透称。

“他让我……等到下一次选举。届时我们将取胜。唯一的问题是选举是否会举行。”

Kwanchai表示，他一个月前和他信交谈过，但没有具体指出是如何联系的。（完）