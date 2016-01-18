泰国前总理他信兄妹发动宣传攻势对抗泰国军方

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透曼谷1月18日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Andrew R.C. Marshall） - 泰国前总理他信及其妹英拉正在启动他们的宣传机器，与反对军方的支持者重新联络。
宣传动作包括英拉的厨艺表演和分发免费图书，一位专家称，这可能暗示西那瓦家族打算有朝一日重新掌权。
英拉向记者和外交官们分发了数千本有关她的写真集，作为新年礼物。泰国军方2014年推翻英拉政府后执政至今。
他信也分发了放在咖啡桌上供客人翻阅的图书，书名为《他信·西那瓦：生活与时代》（Thaksin Shinawatra: Life and Times），颂扬他任总理期间的功绩。
泰国军方清洗了同情西那瓦家族的人，对那些忠于该家族的政界人士实施扣留、监控和限制等措施。
泰国军方支持的保皇派精英看不起英拉和他信，但在泰国北部和东北部西那瓦家族传统的势力基地，英拉和他信仍非常受欢迎。
很多分析师认为他信兄妹所在的为泰党仍可以轻松取得下一次大选的胜利；军方曾誓言明年举行大选。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)