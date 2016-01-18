泰国前总理他信兄妹发动宣传攻势对抗泰国军方

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷1月18日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Andrew R.C. Marshall） - 泰国前总理他信及其妹英拉正在启动他们的宣传机器，与反对军方的支持者重新联络。

宣传动作包括英拉的厨艺表演和分发免费图书，一位专家称，这可能暗示西那瓦家族打算有朝一日重新掌权。

英拉向记者和外交官们分发了数千本有关她的写真集，作为新年礼物。泰国军方2014年推翻英拉政府后执政至今。

他信也分发了放在咖啡桌上供客人翻阅的图书，书名为《他信·西那瓦：生活与时代》（Thaksin Shinawatra: Life and Times），颂扬他任总理期间的功绩。

泰国军方清洗了同情西那瓦家族的人，对那些忠于该家族的政界人士实施扣留、监控和限制等措施。

泰国军方支持的保皇派精英看不起英拉和他信，但在泰国北部和东北部西那瓦家族传统的势力基地，英拉和他信仍非常受欢迎。

很多分析师认为他信兄妹所在的为泰党仍可以轻松取得下一次大选的胜利；军方曾誓言明年举行大选。（完）