反对者散布逃跑谣言 意图败坏英拉名声--英拉律师

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷2月11日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国前总理英拉的律师周三称，英拉的反对者散播谣言称英拉本月晚些时候出庭面对刑事指控前将逃往国外，试图败坏英拉的名声。
英拉2011年7月成为泰国首位女总理，2014年5月军方领导人巴育发动政变前几天英拉下台。此前反对英拉政府的曼谷街头示威持续了数月。
上个月，英拉因在泰国大米收购计划中的角色而被禁止从政五年。该计划曾让她获得农村地区很多选民的支持，但却令泰国损失几十亿美元。
英拉也因该计划而遭到刑事起诉，她的支持者称起诉意在削弱英拉家族的政治影响力。
泰国司法部长将于2月19日向最高法院提交传票，希望英拉出庭。
英拉的律师Norawit Laleng表示，尽管泰国法律并不要求英拉必须因传票出庭，英拉仍打算亲自为自己洗脱清白。
Norawit对路透称，英拉的反对者散布她将逃往国外的谣言，意在促使军方采取行动。
“如果她打算逃跑，她就不会公开要求获准出国，”Norawit说道。英拉本希望周日至2月22日前往香港。
“反对者试图编造英拉想逃往国外的谣言，败坏她的名誉。这完全是谎言。”(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)