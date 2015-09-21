泰国前总理他信让泰国红衫军暂且“装死”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透泰国乌隆9月21日 - 自行流亡的泰国“红衫军”领导人他信向不满军方铁腕统治的追随者发出了简短的消息：暂且低调行事，不要恐慌，“装死”。
前总理他信密切关注泰国国内的动向，敦促希望其盟友重新掌权的支持者们保持耐心。
“我跟他信交谈时，他让我再装死一段时间，”红衫军领导人Kwanchai Praipana对路透称。
“他让我……等到下一次选举。届时我们将取胜。唯一的问题是选举是否会举行。”
Kwanchai表示，他一个月前和他信交谈过，但没有具体指出是如何联系的。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”