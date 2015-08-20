泰国警方怀疑至少10人参与了曼谷爆炸案

泰国警察总长周四称，怀疑至少10人参与制造了周一曼谷市中心的爆炸案，其中逾半数是外国人。这起爆炸事件导致20人丧生。“这是个大型网络，利用多人进行准备，”警察总长Somyot Poompanmuang告诉记者，“包括在街面上望风的、准备炸弹的、进入现场的……了解逃跑路线的人，一定有至少10人参与。”路透