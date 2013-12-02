（修正）泰国政治示威冲突造成两死 军方加入维安

（重发以修正标题）

路透曼谷12月1日 -一名亲政府的泰国“红衫军”支持者周一遭枪击身亡，曼谷政治示威的死亡人数增至两人，抗议群众加强持续一周的推翻英拉政权攻势。

约7万名亲政府的支持民众在一座体育馆集会，支持及反对英拉的两派群众在附近爆发暴力冲突，造成伤亡，随后警方征召军方支援，保护政府办公大楼。

一名路透目击人士表示，到早上时，体育馆附近街道散布碎玻璃及石块。红衫军领袖JatupornPromphan表示，有四名红衫军成员丧生，但路透仅确认到有一名红衫军成员死亡。

根据政府Erawan急救中心资料，有45人在这场冲突受伤。

反政府示威领袖SuthepThaugsuban向抗议群众表示，为达到目标，必须违反法律，并呼吁群众包围警察总署、曼谷警察局、总理府。多家购物中心周日停止营业。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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