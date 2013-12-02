（修正）泰国政治示威冲突造成两死 军方加入维安

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
（重发以修正标题）
路透曼谷12月1日 -一名亲政府的泰国“红衫军”支持者周一遭枪击身亡，曼谷政治示威的死亡人数增至两人，抗议群众加强持续一周的推翻英拉政权攻势。
约7万名亲政府的支持民众在一座体育馆集会，支持及反对英拉的两派群众在附近爆发暴力冲突，造成伤亡，随后警方征召军方支援，保护政府办公大楼。
一名路透目击人士表示，到早上时，体育馆附近街道散布碎玻璃及石块。红衫军领袖JatupornPromphan表示，有四名红衫军成员丧生，但路透仅确认到有一名红衫军成员死亡。
根据政府Erawan急救中心资料，有45人在这场冲突受伤。
反政府示威领袖SuthepThaugsuban向抗议群众表示，为达到目标，必须违反法律，并呼吁群众包围警察总署、曼谷警察局、总理府。多家购物中心周日停止营业。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。