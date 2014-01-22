泰国红衫军一领导人遇袭 曼谷进入紧急状态（更新版）

泰国红衫军领导人卡挽猜(KwanchaiPraipana)周三在东北部城市乌东他尼中枪受伤 。 REUTERS/ Nir Elias

路透泰国乌东他尼1月22日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国红衫军领导人卡挽猜(KwanchaiPraipana)周三在东北部城市乌东他尼中枪受伤，与此同时，该国首都曼谷及周边地区开始进入紧急状态。

泰国政府周二晚宣布，对曼谷及周边地区实施为期60天的紧急状态，并授权治安当局拘留嫌犯、实施宵禁和限制集会。

泰国官员称，此举旨在防止抗议活动升级。曼谷的抗议活动已持续两个多月，市中心部分地区陷入瘫痪。

曼谷表面看起来风平浪静，一切照常，警方也没有试图驱散示威人群，包括在英拉办公区外示威的一群人。

但卡挽猜的中枪受伤，凸显了政治僵局演变成暴力的风险。卡挽猜在乌东他尼府的家中遭一辆路过车辆枪击，手臂和腿部受伤，他曾警告称，如果军方发动政变，泰国将陷入全国性的“战争”。

卡挽猜在乌东他尼府领导着数以千计红衫军。

卡挽猜周二对路透称，如果军方试图发动政变，“我敢保证，以东北20府的名义保证参加战斗。如果军队出面，国家会乱作一团。”

泰国军方迄今一直置身事外。警方按照总理英拉的命令负责实施紧急状态，带着耐心对待反政府示威者。

“我们将尽最大努力，”泰国陆军总司令帕拉育（PrayuthChan-Ocha）对记者说。“但如果演变成暴力，而且没人能解决，军队将不得不介入应对。我们会以正确的方法保护国家，不会导致国家陷入暴力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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