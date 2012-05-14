泰国推动地区稻米合作协定 应对出口颓势

路透曼谷5月14日电---在政府稻米库存达到纪录水准之际,全球最大的稻米出口国--泰国正致力与越南及柬埔寨敲定稻米合作协定,但类似的努力过去曾有失败的经验,因此交易商预期这次成功的可能性不大.

"我们将於5月底在曼谷召开会议,会有来自这些国家的高层官员与会,"泰国商务部主管稻米贸易的Manat Soiploy.他尚无会议的确切日期.

Manat表示,泰国希望与越南以及柬埔寨合作,以更好的价格来出售稻米,且不至于打压泰国稻米价格.另一个目标是交换价格和库存资讯,以期以符合各方利益的方式管理出口.

泰国今年以来仅出口230万吨白米,较去年同期的400万吨减少42.5%.

稻米出口价格因政府干预计划而推高;该计划从公开市场中抽走了稻米.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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