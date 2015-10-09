泰国今年料重拾最大稻米出口国桂冠--行业协会

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透曼谷10月8日 - 泰国稻米出口商协会高级官员周四表示，2015年迄今泰国已经出口710万吨稻米，今年可能重新夺回最大稻米出口国的桂冠。
2014年，印度超越泰国成为最大稻米出口国。
“今年稻米出口情况良好。我们应能成为最大稻米出口国，部分归因于向中国出售稻米的政府间协议，”泰国稻米出口商协会名誉主席Chookiat Ophaswong对路透表示。
他说，泰国今年有望出口970-1,000万吨稻米，高于该协会稍早预估的950万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。