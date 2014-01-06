泰国面临政治摊牌 紧张情势将再度升级

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透曼谷1月6日（记者 Martin Petty） -泰国即将面临政治摊牌：抗议者计划下周封锁曼谷，以破坏选举；而政府的支持者誓言在很多府举行大规模反抗议集会。
总理英拉在2月2日的大选前面临更大规模的反对浪潮；如果选举如期进行，英拉料再次当选。
数千示威者周日在曼谷游行，这是1月13日开始游行的序曲，抗议者计划届时封锁政府办公部门并占领关键十字路口数日，以迫使英拉下台，破坏选举。
泰国金融市场本周料因不确定性上升而承压。泰铢兑美元周五跌至2010年2月以来最低，自11月初危机开始以来，泰国指标股指.SETI累计下挫了15%。
“我们将继续前进，不会停下来。”抗议领导人素贴在周日的游行中说道。
“我们将继续前进，直到取得胜利，我们不会放弃。”
英拉拒绝推迟大选，称这样不符合宪法。推迟选举可能加大不确定性，她的看守政府也更难运作。
英拉的支持者“红衫军”计划在很多府举行集会，与抗议者封锁曼谷同步进行。“红衫军”曾威胁称，如果选举受到阻挠或军方进行干预，将出现混乱。
截至目前，示威大多以和平的方式进行，不过上个月防爆警察和反政府示威者出现冲突，导致很多人入院，三人被神秘枪手枪击身亡。
英拉周日称，对动乱感到担心。
“选举或许不是立即解决问题的灵丹妙药，但却是民主体制下有助于解决冲突的最好方法。”英拉在她的Facebook中写道。
“我们不应该让子孙继续经历这样的冲突。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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