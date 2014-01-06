泰国面临政治摊牌 紧张情势将再度升级

路透曼谷1月6日（记者 Martin Petty） -泰国即将面临政治摊牌：抗议者计划下周封锁曼谷，以破坏选举；而政府的支持者誓言在很多府举行大规模反抗议集会。

总理英拉在2月2日的大选前面临更大规模的反对浪潮；如果选举如期进行，英拉料再次当选。

数千示威者周日在曼谷游行，这是1月13日开始游行的序曲，抗议者计划届时封锁政府办公部门并占领关键十字路口数日，以迫使英拉下台，破坏选举。

泰国金融市场本周料因不确定性上升而承压。泰铢兑美元周五跌至2010年2月以来最低，自11月初危机开始以来，泰国指标股指.SETI累计下挫了15%。

“我们将继续前进，不会停下来。”抗议领导人素贴在周日的游行中说道。

“我们将继续前进，直到取得胜利，我们不会放弃。”

英拉拒绝推迟大选，称这样不符合宪法。推迟选举可能加大不确定性，她的看守政府也更难运作。

英拉的支持者“红衫军”计划在很多府举行集会，与抗议者封锁曼谷同步进行。“红衫军”曾威胁称，如果选举受到阻挠或军方进行干预，将出现混乱。

截至目前，示威大多以和平的方式进行，不过上个月防爆警察和反政府示威者出现冲突，导致很多人入院，三人被神秘枪手枪击身亡。

英拉周日称，对动乱感到担心。

“选举或许不是立即解决问题的灵丹妙药，但却是民主体制下有助于解决冲突的最好方法。”英拉在她的Facebook中写道。

“我们不应该让子孙继续经历这样的冲突。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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