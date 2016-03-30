泰国旅游业瞄准高端游客 确保游客安全是首要任务

路透曼谷3月30日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 旅行社称，泰国如果想达到吸引更多高端游客的目标，就需要采取更多努力确保游客安全，否则可能输给迎头追赶的邻国。

凭借其遍布棕榈树的海滩、佛教文化和多彩的夜生活，泰国几十年来一直是亚洲旅游业的典范，吸引着背包客、探险者、家庭和文化热衷者等各类游客。

近几年，越来越多的中国游客前往泰国。尽管今年游客数量料达创纪录的3,200万人，但其前景可能正在蒙阴。

旅游业占泰国GDP的10%，过去十年里一直没有受到街头暴力抗议、军事政变等政局动荡因素的太大影响。

即使是2015年的四面佛爆炸袭击案也没有对到访游客数量造成很大程度的影响。

然而，犯罪、意外事故以及泰国正沦为大众市场的看法可能对泰国政府的计划构成更大的威胁。

2014年两名英国游客被杀害成为世界新闻头条。而在本月，两名法国女性提出强奸控诉。

糟糕的道路安全、海上事故、骗局甚至是愤怒的大象都给看起来永远不会结束的坏消息火上浇油。

“游客数量很大，但可能发生的犯罪同样会随之上升，”泰国酒店协会（Hotel Association of Thailand）主席Surapong Techaruwichit对路透说道。“我们需要让游客确信泰国是安全的。”

泰国旅游局现在希望专注于“有质量的旅游业”，并推出活动吸引那些愿意花更多钱避免麻烦的游客。

“很多人说游客到来是因为这里便宜。这需要改变，”泰国旅游与体育部部长科布坎恩?瓦塔纳芙然库尔（Kobkarn Wattanavrangkul）上周在一个游客安全研讨会上说道。

但吸引更挑剔的游客可能并不容易。

“如果我们希望吸引高端游客，我们需要让他们放心。近期的负面新闻出现后，实现吸引高端游客的目标将更加困难，”Surapong表示。

数据可能很吓人。

美国国务院的数据显示，2015年1-6月，14名美国公民在泰国因非自然原因死亡，而在美国游客最喜欢去的法国，同期只有11名美国公民因非自然原因死亡。

英国外交部的数据显示，2014年，在泰国死亡的英国人数量仅次于西班牙位列第二，西班牙是英国人最爱度假地。

泰国旅游警察负责人Surachet Hakphan少将表示，情况会改变，他的下属们将特别关注安全问题。

“大象踩踏游客以及快船切断游客下肢等意外事故不会再发生，”Surachet对路透说道。

J.M. Friedman & Co. - Bespoke Hospitality Services执行总监Jason Friedman指出，尽管有负面新闻，泰国仍保持着其度假胜地的形象。

“人们愿意相信泰国是个好地方，这里没问题，这样的看法对我们有利，”Friedman对路透说道。

对于专注于高端游客的Friedman来说，更大的风险在于，大批游客到来给人造成泰国已沦为大众市场的感觉，或是Friedman所说的工业化的旅游业。

他表示，不远的地方就有不落俗套的去处。“工业化的旅游业会将人们推走。他们已经开始在柬埔寨或缅甸寻找偏远的海滩。”（完）