泰国总理计划修建通往旅游胜地的高铁

路透曼谷2月12日 - 泰国总理巴育周四称，泰国计划建设连接曼谷和曼谷南部旅游胜地的高铁，模型为日本子弹头列车。

巴育本周对日本进行了正式访问，会见了日本首相安倍晋三。巴育还乘坐子弹头列车从东京前往大阪，引发他考虑在泰国建设类似的铁路。

“我希望看到芭提雅和华欣等旅游胜地能通高铁，资金由政府和民间提供，”巴育说道。

“我邀请感兴趣的各方为此提供资金和支持，这将在不久后进行。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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