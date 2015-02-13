泰国总理计划修建通往旅游胜地的高铁

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透曼谷2月12日 - 泰国总理巴育周四称，泰国计划建设连接曼谷和曼谷南部旅游胜地的高铁，模型为日本子弹头列车。
巴育本周对日本进行了正式访问，会见了日本首相安倍晋三。巴育还乘坐子弹头列车从东京前往大阪，引发他考虑在泰国建设类似的铁路。
“我希望看到芭提雅和华欣等旅游胜地能通高铁，资金由政府和民间提供，”巴育说道。
“我邀请感兴趣的各方为此提供资金和支持，这将在不久后进行。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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