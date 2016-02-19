IATA称曼谷素万那普机场过度拥挤 需尽快扩建--报载

路透曼谷2月19日 - 泰国Nation日报周五报道，国际航空运输协会（IATA）曾警告称，曼谷素万那普机场存在安全风险，“严重”拥挤将很快成为大问题，需尽快扩建。

“该机场的停机坪和滑行道存在安全隐患，因为有软的地方，”IATA理事长汤彦麟说道。

“飞机被困在软的表面，这是因为材料不合格，”他在曼谷接受该报采访时表示。

汤彦麟指出，素万那普机场在地区和全球都具有重要作用，但需要尽快扩建航站楼。该机场每年运送5,200万人次旅客。

“其设计年旅客吞吐量为4,500万人次，但每天都超负荷运行，每年的吞吐量还增加10%，”汤彦麟说道。“过度拥挤是个严重的问题，很快会成为关键问题。”（完）