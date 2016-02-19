IATA称曼谷素万那普机场过度拥挤 需尽快扩建--报载

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透曼谷2月19日 - 泰国Nation日报周五报道，国际航空运输协会（IATA）曾警告称，曼谷素万那普机场存在安全风险，“严重”拥挤将很快成为大问题，需尽快扩建。
“该机场的停机坪和滑行道存在安全隐患，因为有软的地方，”IATA理事长汤彦麟说道。
“飞机被困在软的表面，这是因为材料不合格，”他在曼谷接受该报采访时表示。
汤彦麟指出，素万那普机场在地区和全球都具有重要作用，但需要尽快扩建航站楼。该机场每年运送5,200万人次旅客。
“其设计年旅客吞吐量为4,500万人次，但每天都超负荷运行，每年的吞吐量还增加10%，”汤彦麟说道。“过度拥挤是个严重的问题，很快会成为关键问题。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。