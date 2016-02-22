IATA称曼谷素万那普机场过度拥挤，需尽快扩建--报导

台湾汇市：台币盘初涨约1角挑战31.5整数关卡，因消化外资汇入需求
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷2月19日 - 泰国Nation日报周五报导，国际航空运输协会（IATA）曾警告称，曼谷素万那普机场存在安全风险，“严重”拥挤将很快成为大问题，需尽快扩建。
“该机场的停机坪和滑行道存在安全隐患，因为有软的地方，”IATA理事长汤彦麟说道。
“飞机被困在软的表面，这是因为材料不合格，”他在曼谷接受该报采访时表示。
汤彦麟指出，素万那普机场在地区和全球都具有重要作用，但需要尽快扩建航站楼。该机场每年运送5,200万人次旅客。
“其设计年旅客吞吐量为4,500万人次，但每天都超负荷运行，每年的吞吐量还增加10%，”汤彦麟说道。“过度拥挤是个严重的问题，很快会成为关键问题。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北1月20日 - 台币兑美元 周五早盘一度走升逾1角。交易员表示，受外资汇入带动，并直接挑战31.500整数关口，后续关注外资汇入续航力道及央行态度。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 19,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24