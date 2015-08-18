一名男子在曼谷中心一座桥上投掷小型爆炸物

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷8月18日 - 泰国警方周二表示，一名男子从曼谷中心区的一座桥上扔出一个小型爆炸物，但未造成人员伤亡。曼谷周一晚发生的爆炸已经造成22人死亡，其中包括九名外籍人员。
曼谷Klongsan区的副警长Natakit Siriwongtawan表示，这名身份不明的男子在曼谷昭披耶河(Chao Phraya River)一繁忙的码头附近投掷爆炸物，爆炸物落入河道。
“如果爆炸物没有落入水中，那么一定会造成伤亡，”他说。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。