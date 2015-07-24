泰国总理称越南是朋友 而非竞争对手

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透曼谷7月23日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国总理巴育周四称，越南是朋友而非竞争对手，淡化对越南与泰国在地区制造业基地上竞争的担忧。
巴育在越南总理阮晋勇访问曼谷期间作出上述评论。一些外国公司正在将制造业务从泰国迁往越南，物流是部分原因。
“今天，我们使用朋友这个词，而不是竞争对手，”巴育和阮晋勇一起出席新闻发布会时说道。他还表示，泰国是越南在东盟中最大的贸易伙伴。
泰国官员曾表示，担忧越南吸引更多外国制造业投资。
阮晋勇在新闻发布会上称，泰国和越南同意到2020年将双边贸易额提升到200亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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