泰国总理称越南是朋友 而非竞争对手

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷7月23日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国总理巴育周四称，越南是朋友而非竞争对手，淡化对越南与泰国在地区制造业基地上竞争的担忧。
巴育在越南总理阮晋勇访问曼谷期间作出上述评论。一些外国公司正在将制造业务从泰国迁往越南，物流是部分原因。
“今天，我们使用朋友这个词，而不是竞争对手，”巴育和阮晋勇一起出席新闻发布会时说道。他还表示，泰国是越南在东盟中最大的贸易伙伴。
泰国官员曾表示，担忧越南吸引更多外国制造业投资。
阮晋勇在新闻发布会上称，泰国和越南同意到2020年将双边贸易额提升到200亿美元。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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