泰国总理称越南是朋友 而非竞争对手

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷7月23日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国总理巴育周四称，越南是朋友而非竞争对手，淡化对越南与泰国在地区制造业基地上竞争的担忧。

巴育在越南总理阮晋勇访问曼谷期间作出上述评论。一些外国公司正在将制造业务从泰国迁往越南，物流是部分原因。

“今天，我们使用朋友这个词，而不是竞争对手，”巴育和阮晋勇一起出席新闻发布会时说道。他还表示，泰国是越南在东盟中最大的贸易伙伴。

泰国官员曾表示，担忧越南吸引更多外国制造业投资。

阮晋勇在新闻发布会上称，泰国和越南同意到2020年将双边贸易额提升到200亿美元。(完)