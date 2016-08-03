韩国领导人表态令人失望 “萨德”入韩无助于解决朝核问题--新华

路透北京8月3日 - 中国官方媒体--新华社周三刊文称，韩国领导人的表态令人失望，韩国当局亟需认清部署“萨德”最大的危险在于冷战幽灵的抬头，在于保持地区和平稳定的基础遭到严重破坏。

文章并称，“萨德”入韩，不仅无助于解决朝核问题，只会更加刺激朝鲜在发展核与导弹的路上越走越远，让半岛陷入军事对抗不断升级的恶性循环。

“韩国领导人的表态令人失望...一两件高科技武器保护不了韩国，睦邻友好的周边关系才是保护韩国安全的基础。”新华称。

面对韩国国内对“萨德”入韩不断高涨的质疑和反对，刚刚结束夏季休假的韩国总统朴槿惠昨日在韩国国务会议上再次表示，部署“萨德”是为了保护韩国国民免受朝鲜核与导弹威胁，事关国家和国民安危，不容更改。

新华指出，在中韩合作给韩国带来巨大的现实和长远利益之际，韩国却以自身“安全”为由不惜损害中国的正当安全，以“免受朝鲜核与导弹威胁”为由威胁中国的战略安全，以守护“国家和民族安危”为由不惜引发军备竞赛，破坏地区稳定与和平，这样的做法让中韩关系蒙上阴影。

而且，韩国当局执意充当美国遏制中俄的前哨和据点，很可能在东北亚地区形成新的冷战对抗格局，沦为域外国家谋求霸权的牺牲品，重蹈冷战历史的覆辙。

文章称，美国等西方国家在西亚、北非地区强行军事介入，彻底打破原有平衡的霸道做法，难辞其咎。这足以让韩国当局警醒，斟酌强行引进“萨德”可能带来的后果。

人民日报周三也刊登署名钟声的文章称，美韩在韩国部署“萨德”反导系统对中国战略安全形成严重现实威胁，中国对此不会无动于衷，中国安全利益不容蓄意损害。（完）