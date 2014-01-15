泰国空管企业称抗议不会导致航空运输中断

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透曼谷1月15日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国航空无线电有限公司周三称，拥有后备运营计划，确保主要控制中心若遭到反政府抗议者封锁，航空运输不会中断。
“泰国航空无线电有限公司已经准备好后备计划，处理任何可能影响服务的情况……对于航道服务，泰国航空无线电有限公司已经建立了一个与主要系统同步运行的后备中心。”该公司董事长Prajak Sajjasophon对路透表示。
“我们可以保证，如果抗议者迫使我们的总部停止工作，服务不会受到影响。”
龙头企业泰国国际航空(THAI.BK)也淡化了运输中断的可能性。
“泰国国际航空与泰国航空无线电有限公司密切协作。我们预计运营不会出现任何问题，抗议者应该无法进入空中交通控制塔。”负责财务的执行副总裁Wasukarn Visansawatdi对路透说道。
“目前我们知道曼谷进出港航班都很正常。我们当然会继续密切关注局势。”新加坡航空(SIAL.SI)发言人说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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