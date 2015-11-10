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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 18:53 BJT

泰航称将取消或调整一些前往清迈的航班

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷11月10日 - 泰国国际航空公司 周二称，由于水灯节期间存在安全担忧，已经取消或更改了一些前往泰国北部的航班。

该公司在声明中称，11月24-27日期间，一些前往清迈的航班将被调整或取消，因为水灯节期间释放的水灯可能影响安全。(完)

编译：李富强 发稿：程芳

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