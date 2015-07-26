泰国个股：泰国航空将裁减1,401个岗位，并暂停美国航线

路透曼谷7月26日 - 泰国国际航空公司 总裁周日称，公司计划今年通过自愿退休的方式裁减1,401个岗位，并暂停洛杉矶和罗马亏损航线，以推进重组计划。

这家泰国国营航空公司计划两年削减20%的营业成本和运能，该计划同时需要出售飞机并减少员工。

该航空公司是泰国军政府2014年5月执政后，想要改革的几个国营企业之一。

泰航总裁Charumporn Jotikasthira在一次电话采访中对路透称，上述航线暂停将使该公司运能下降5%。公司计划在2015年下半年将运能减少15%。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)