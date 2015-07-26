泰国个股：泰国航空将裁减1,401个岗位，并暂停美国航线

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透曼谷7月26日 - 泰国国际航空公司 总裁周日称，公司计划今年通过自愿退休的方式裁减1,401个岗位，并暂停洛杉矶和罗马亏损航线，以推进重组计划。
这家泰国国营航空公司计划两年削减20%的营业成本和运能，该计划同时需要出售飞机并减少员工。
该航空公司是泰国军政府2014年5月执政后，想要改革的几个国营企业之一。
泰航总裁Charumporn Jotikasthira在一次电话采访中对路透称，上述航线暂停将使该公司运能下降5%。公司计划在2015年下半年将运能减少15%。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。