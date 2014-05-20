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时事要闻 | 2014年 5月 20日 星期二 12:31 BJT

泰国军方宣布戒严令禁止游行

路透曼谷5月20日 - 泰国军方周二称，根据之前宣布的戒严令，支持和反对政府的抗议者都必须待在原地，不可以游行，以防止冲突发生。

“所有团体都必须停止游行。”军方在电视声明中称。

泰国军方周二早些时候宣布戒严令。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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