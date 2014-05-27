泰国政变不太可能对日本车企产生重大影响--本田会长

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透东京5月27日 - 本田汽车会长兼日本汽车工业协会主管池史彦周二表示，泰国上周爆发的军事政变不太可能对日本汽车制造商的业务产生重大影响。
池史彦还称，对泰国投资的兴趣依然高涨。
“泰国当然会带来国家风险，但如果你问我他们是否是主要的国家风险，我个人认为他们并不会对业务活动产生很大影响，”池史彦向记者称，同时补充道，需要密切关注泰国形势。(完)
(编译 许娜；审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。