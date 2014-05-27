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国际财经 | 2014年 5月 27日 星期二 12:49 BJT

泰国政变不太可能对日本车企产生重大影响--本田会长

路透东京5月27日 - 本田汽车会长兼日本汽车工业协会主管池史彦周二表示，泰国上周爆发的军事政变不太可能对日本汽车制造商的业务产生重大影响。

池史彦还称，对泰国投资的兴趣依然高涨。

“泰国当然会带来国家风险，但如果你问我他们是否是主要的国家风险，我个人认为他们并不会对业务活动产生很大影响，”池史彦向记者称，同时补充道，需要密切关注泰国形势。(完)

(编译 许娜；审校　戴素萍)

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