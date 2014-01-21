泰国政府宣布曼谷周三起实施60天紧急状态

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透曼谷1月21日 -泰国政府宣布，自1月22日起对曼谷及周边省分实施为期60天的紧急状态，以帮助管控反政府示威者封锁曼谷的行动。
内政部副部长Visarn Techateerawat周二在内阁会议之后宣布实施紧急状态。
这项紧急命令授权治安当局实施宵禁、不经起诉拘留嫌犯、审查媒体、禁止五人以上政治集会、并可宣布曼谷部分地区划定为禁区。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。