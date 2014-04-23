泰国央行预警第一季GDP或环比萎缩 维持利率不变

图中为千元面额的泰铢纸币。 REUTERS/Damir Sagolj

* 货币政策委员会6:1投票维持利率在2.0%不变

* 认为当前利率仍适宜经济成长

* 央行预计第一季GDP环比萎缩

* 预计全年GDP增幅低于此前预估的2.7%

路透曼谷4月23日 -泰国央行周三维持指标利率不变，一如预期，但称受政治动荡长时间持续打击，预计全年经济成长不及此前预估。

泰国央行在政策会议上称，预计泰国在1-3月当季经济萎缩，因消费和投资下滑。

泰国央行货币政策委员会(MPC)以6:1投票通过维持一日回购利率在2.0%不变。

路透调查的18位分析师中，有17人预计泰国央行会维持利率不变，一人预计会下调25个基点。

分析师表示，央行的决议并不意外，因为在政治因素引发信心下滑的背景下，货币政策所能做的也就这样了。

“泰国央行决定按兵不动，并不让我们意外。进一步降息支撑经济的效果有限，因为主要拖累在于消费者信心和企业信心下滑，”摩根大通驻新加坡分析师Benjamin Shatil表示。

泰国央行今年料不会进一步降息。此前央行已经两度降息，以便在11月曼谷爆发政治动乱后支撑经济增长。

Tisco Securities资深分析师Kampon Adireksombat预计，由于通胀压力和家庭债务渐增，泰国央行今年会一直维持政策利率在现有水平。

“第一季GDP可能令人失望，不过经济此后应该有所复苏。此外，央行提到金融环境足够宽松，并未影响国内支出。”

利率决议发布后，泰铢兑美元基本持稳在32.34；泰国股市.SETI上涨0.6%。

如欲浏览泰国GDP、利率和通胀图表，请点选：link.reuters.com/vab36s

**增长前景可能被下调**

泰国央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan对路透表示，2014年经济增速可能低于央行预估的2.7%。

“总体而言，今年经济仍将成长，但增速低于之前预估...虽然出口已经逐步复苏，但仍不能抵消内需的减少。”

“我们说不准经济将在哪个季度复苏，这取决于政治因素，而该因素仍非常不确定。”

泰国央行上个月将今年经济增速预估下调至2.7%，低于1月时预估的约3%，以及10月预估的4.8%。

一些分析师更为悲观， Kasikorn Research Center预计今年泰国经济仅将成长1.8%。2013年泰国经济增长2.9%。(完)

(编译 田建华/朱晓军/杜明霞；审校 王洋/艾茂林)

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