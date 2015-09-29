泰警方称曼谷爆炸案动机是报复泰国打击人口贩卖网络

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Aukkarapon Niyomyat

路透曼谷9月28日 - 泰国警方周一重申，曼谷8.17爆炸案的作案动机是为了报复泰国政府打击人口贩卖网络，并向调查人员发放丰厚的现金奖励。

“我们相信，爆炸案的主要动机是为了报复泰国政府摧毁人口贩卖网络，”泰国警察总长Somyot Pumpanmuang在新闻发布会上表示。

Somyot本月再次带来厚厚的三叠现金，称这300万泰铢（8.3万美元）是为了奖励爆炸案的调查人员。

Somyot排除了国际武装分子参与爆炸案的可能性，但称有一人被雇佣帮助爆炸案嫌犯，令爆炸案或与泰国长期的政治分歧存在关联。

Somyot称，此人可能参与了2010和2014年泰国政治动乱期间的爆炸案。

“我们不能排除这种动机，可能存在政治驱动因素，”他说道，但没有给出更多细节。

泰国警方周五称，他们8月逮捕的一名男子已招供，且此人就是监控录像中穿黄色体恤衫并在爆炸案前将背包放到四面佛寺前的男子。

泰国警方称，另一名被逮捕的男子使用移动电话引爆了炸弹。

泰国警方之前称，上述两名男子中的任何一人都不可能是投弹者。（完）